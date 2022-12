MinDefensa debe renunciar, de otra manera no habrá tatequieto: Clara López

Militares.

“El ministro de la Defensa y desde luego el presidente de la República le deben explicaciones al país. Es otra materia en la que se raja el presidente Juan Manuel Santos porque el prestigio de nuestras Fuerzas Armadas tiene que mantenerse en alto y estos escándalos están mostrando que hay un descontrol en la Fuerza Pública que tiene que remediarse”, manifestó López.

“Desde luego que habrá las investigaciones de rigor pero eso no exime al ministro de la Defensa Nacional de su responsabilidad política y por eso he venido sosteniendo que él debe ofrecer su renuncia al cargo porque no de otra manera se puede poner ‘tatequieto’ a esas estructuras corruptas al interior del Ejército que desdicen del honor de las Fuerzas Armadas de Colombia”, puntualizó.