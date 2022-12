Mujeres en Farc son obligadas a tomar anticonceptivos desde los 12 años: Estudio

Un análisis de la universidad Sergio Arboleda reveló que en las Farc las mujeres son obligadas desde los 12 años a utilizar anticonceptivos.

De acuerdo con Luis Andres Fajardo, director del Departamento de Derechos Humanos de la institución, desde que una mujer ingresa a la guerrilla hasta que sale es objeto de violencia sexual, ya sea con prostitución o para disfrute de la moral de los guerrilleros.

"Las niñas desde los 12 años son obligadas y tienen como deber dentro de la institución tomar anticonceptivos o utilizar un método como un dispositivo intrauterino. La cuestión depende un poco del lugar en donde se encuentren, es decir, si están cerca de una zona poblada donde haya un servicio médico o algo que les facilite, por ejemplo la inserción del dispositivo intrauterino, pues normalmente se utilizara este, si no se utilizan las pastillas", puntualizó.

Fajardo además aseguró que las novias o esposas de los altos mandos son las únicas que tienen derecho a estar embarazadas.

"Las mujeres dentro de las Farc son estratificadas. Las esposas o novias de los altos comandantes son las únicas que tienen derecho a tener hijos. Las que no son las novias o esposas de los altos comandantes no tienen ese derecho, el derecho a ser madre no existe en las Farc y, por lo tanto si queda embarazada, es obligada a abortar; si no quiere abortar entonces o le sacan el niño a las malas o la mujer tiene que irse y con el evidente costo que eso implica porque si la agarran le van a hacer un juicio y la van a asesinar", afirmó.

El análisis también revela que en el frente 39 de las Farc existe lo que denominan “miércoles sexuales”, donde el guerrillero que haya tenido mejor desempeño en la semana selecciona a una guerrillera con la que se quiere acostar.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El Consejo de Estado advirtió que las peticiones de víctimas del conflicto armado deben ser resueltas en máximo dos meses.

-El comandante de la Séptima División del Ejército, Leonardo Pinto, aseguró que el frente 36 de la Farc sería responsable de los artefactos explosivos que hallaron en el corregimiento de Ocharía (norte de Antioquia). “Fue destruido un artefacto colocado muy cerca de la población. En los sitios donde pueden estar los helicópteros no son muchos y allí se encontró una cantina con aproximadamente 20 kilos explosivos que fue detectado por la tropa”, dijo.

-Un policía resultó herido tras hostigamiento de la guerrilla en el municipio de Saravena, en el departamento de Arauca.

-Dan luz verde para el primer desembolso por más de 700 mil millones de pesos para invertir en el proyecto del metro de Bogotá.