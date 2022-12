Niegan principio de oportunidad a exdirector de la DNE Omar Figueroa

El juez 34 de control de garantías de Bogotá rechazó el principio de oportunidad suscrito por el exdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes Omar Figueroa y por la Fiscalía General de la Nación.

El funcionario judicial argumentó que este principio de oportunidad no tenía validez jurídica debido a que no cumplía con los requisitos mínimos de ley pues, a la diligencia judicial donde se firmó no asistió uno de los denunciantes.

Omar Figueroa había aceptado en dicho principio de oportunidad cuatro de los nueve delitos que le imputó la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los actos de corrupción que se presentaron en la entidad, debido a que se entregaron a particulares bienes incautados al narcotráfico a cambio de millonarias comisiones.