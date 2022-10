“No me simpatizas”, le dijo Carlos Villagrán a Kiko al despedirse del personaje

en Río de Janeiro por última vez con el uniforme de marinero de su personaje.

Villagrán concluyó en la noche del sábado en Río de Janeiro, con un espectáculo ante unas mil personas bajo una lona de circo, una gira por Brasil que había anunciado como la última de su carrera como intérprete del niño mimado y cachetón hijo de ‘doña Florinda’.

El actor mexicano, que lloró al despedirse del personaje que interpretó por casi tres décadas, agradeció, junto a una de sus nietas en el palco, la buena recepción que siempre tuvo entre el público brasileño y justificó su decisión.

"Quien les habla ahora es Carlos Villagrán. Hace 30 años estamos juntos, pero llega un momento en que tenemos que parar. Me despido de ustedes aquí en Río de Janeiro. Esta es mi última presentación", afirmó ante un público que no paraba de gritar, en alusión a uno de los dichos de propio personaje, "Kiko, kiko, ra, ra, ra".

El actor mexicano, en una entrevista publicada hoy por el diario O Globo, había justificado su decisión como algo natural.

"Estoy con 69 años. Por respeto a los admiradores voy a parar de competir con mi peor enemigo: el Kiko más joven que aparece todos los días en la televisión. No puedo disputar con él porque él no envejece y yo no le simpatizo. Voy a sentir falta del público y de las risas. Es algo muy lindo", afirmó.

Villagrán, que realizó presentaciones en Porto Alegre y Sao Paulo antes de terminar su gira en Río de Janeiro, agradeció al personaje que durante 30 años lo alimentó y le ayudó a criar los hijos y los nietos.

En la misma entrevista publicada hoy por O Globo admitió que, tras varios años de alejamiento, no tiene ningún problema en volver a hablar con Roberto Gómez Bolaños, el intérprete del "Chavo" y creador de la serie.

La pelea entre ambos actores obligó a Villagrán a renunciar al uso del nombre de "Quico" y a adoptar el de "Kiko" para poder seguir interpretando el personaje lejos de los demás actores de la serie.

EFE