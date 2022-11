“No soy un peligro para la sociedad ni he obstruido a la justicia”: Arias

de la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá de concederle la libertad.

Arias manifestó que fue víctima de un montaje de la Fiscalía y que se sintió como el trofeo a mostrar de los fiscales, “han cometido un falso positivo atroz y brutal conmigo”.

El exministro agradeció a Dios quien, según él, le dio fuerza todo este tiempo, a su familia, y a sus abogados.

“Hubo una magistrada que actuó de manera independiente y en derecho. Hoy recuperamos la fe en la justicia pero esto no ha terminado, estamos avanzando muy bien, pero lo más importante es que quedó claro que no soy un peligro para la sociedad ni he obstruido a la justicia en ningún momento”, manifestó el exministro.

Tras permanecer 23 meses en prisión, Arias se dedicará a su defensa y a aprovechar el tiempo con su familia. Una vez termine todo el proceso, el exministro espera poderse dedicar a la academia, “confío en que Dios me irá mostrando el camino”, concluyó Arias.