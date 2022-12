Nueva versión de Tomb Raider se lanza en exclusiva para Xbox

Xbox y Crystal Dynamics lanzan hoy el título anticipado de Rise of the Tomb Raider. Este juego es una exclusiva de Xbox para la época de fin de año, donde la aclamada franquicia del desarrollador presenta a la icónica heroína Lara Croft, en un viaje legendario en el que pasa de ser una simple sobreviviente a embarcarse en su primera aventura de exploración de tumbas.

"Rise of the Tomb Raider es la culminación de años de esfuerzo por parte de nuestros equipos de Crystal Dynamics y Eidos Montreal, y finalmente llegó el día por el que hemos estado trabajando", afirmó Darrell Gallagher, director Western Studios en Square Enix. "Los fans de la saga podrán vivir un nuevo capítulo en la historia de Lara, y serán testigos de cómo ella acepta su destino para convertirse en Tomb Raider”, puntualizó. (Vea también: Los Caballeros del Zodiaco renacen con ‘almas de soldados’ en nuevo juego ).

Rise of the Tomb Raider ya está disponible en Xbox One y Xbox 360 en formato físico y digital. Para aquellos seguidores que quieran unirse a la nueva generación de consolas, el bundle de Rise of the Tomb Raider estará disponible en Estados Unidos, Canadá y todos los mercados donde se comercializa Xbox One, excepto en China y Reino Unido.

Con grandes momentos de acción que figuran en los más bellos pero hostiles entornos de la tierra, Rise of the Tomb Raider ofrece una aventura de acción y supervivencia cinematográfica, donde el usuario se unirá a Lara Croft en su primera expedición, mientras ella trata de descubrir el secreto de la inmortalidad.

Con información de prensa Microsoft.