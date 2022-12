Óscar Iván Zuluaga renunció al Partido de La U

con las políticas del presidente Juan Manuel Santos.

“No me siento representando por un gobierno centralista, que promete pero no ejecuta, que derrocha en publicidad y burocracia. No me siento representado por un gobierno que abandonó la Seguridad Democrática. Y que oye los chantajes del terrorismo”, manifestó en la misiva.

Este es el texto de la carta:

"Señores

DIRECCIÓN NACIONAL

Partido Social de Unidad Nacional

Respetados señores,

Desde el año 2001, cuando acompañaba al entonces candidato Álvaro Uribe Vélez, propuse la creación de un nuevo partido político que garantizara la permanencia en el tiempo de su modelo de Estado Comunitario.

Por eso fui cofundador del Nuevo Partido, que luego se convertiría en el Partido de la U, para que la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social se convirtieran en un proyecto de largo aliento para Colombia.

Con ese ánimo acompañé la elección del hoy presidente Juan Manuel Santos, porque creía-como millones de colombianos más-que el suyo sería un gobierno consecuente con lo prometido. Dolorosamente el país ha constatado la magnitud del engaño.

Como tantos compatriotas, no me siento representado por un gobierno centralista, que promete pero no ejecuta, que derrocha en publicidad y burocracia. No me siento representado por un gobierno que abandonó la seguridad democrática. No me siento representado por un gobierno que es sordo ante los legítimos reclamos populares pero todo oídos ante los chantajes del terrorismo.

Por eso renuncio al Partido de la U que ayudé a fundar y donde dejo tantos amigos y compañeros. Comparto el clamor de la ciudadanía que exige coherencia a los dirigentes y por eso sigo acompañando al expresidente Uribe desde el Centro Democrático, fortalecidos con el apoyo de la gran base popular.

Cordialmente,

ÓSCAR IVÁN ZULUAGA

Precandidato presidencial por el Centro Democrático"