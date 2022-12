Paros: ¿el talón de Aquiles de Santos?

a las protestas en el país.

Paloma Valencia opina que “la columna es una crítica de fondo sobre el tema de la crisis ministerial. Han pasado dos días y todavía no tenemos nombres. Estamos en una situación muy compleja y es muy grave que los ministros sean interinos, porque son ellos la conexión con un gremio. A Santos el paro se le salió de las manos, pero lo que me preocupa es que si el presidente no recupera al país, fuerzas oscuras lo van a hacer por él”.

Por su parte, Álvaro Forero dijo que “la columna es más de lo mismo, pues se habla del manejo del paro más que del paro mismo. El trato del paro se utiliza para hacer aprovechamiento político del tema. Hay que tener en cuenta que muchas de las causas del paro vienen desde mucho tiempo atrás, son heredadas y ahora la conciencia social está saliendo a flote”.