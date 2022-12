Pelé recibió alta médica tras someterse a una cirugía en la columna

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' recibió hoy el alta hospitalaria tras someterse el sábado a una cirugía para corregir la descompresión de una raíz nerviosa en la columna vertebral, informaron hoy fuentes médicas.



En un comunicado y sin dar detalles, el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo indicó que el mítico ídolo del fútbol mundial "recibió alta (el lunes) por la tarde" y divulgó una foto del paciente, que abandonó el centro hospitalario por una puerta trasera y sin contacto con los medios que lo esperaban en la entrada (Lea también: Pelé se recupera tras operación de la próstata en Brasil ).



Debido a esta dolencia, Pelé sufría dolores en la columna, lo cual le fue corregido mediante una cirugía programada para el último sábado.



Pelé, de 74 años y quien se encontraba hospitalizado desde el pasado martes, ha estado bajo observación hasta hoy, aunque en ningún momento su salud revistió de gravedad (Lea también: Tocando la guitarra, Pelé agradece preocupación por su estado de salud ).



En mayo pasado, el exfutbolista fue ingresado en este mismo hospital, donde fue operado de una hiperplasia de la próstata.



En aquella ocasión, los médicos informaron de que la enfermedad detectada era "benigna" ya que no había presencia de tumores, pero el problema que padecía en la próstata le provocaba retenciones urinarias (Lea también: Siempre la merecieron: Las leyendas que no ganaron una Copa América ).



'O Rei', quien ya desde su época como futbolista tiene sólo un riñón, también había estado 16 días internado a finales del año pasado debido a una infección urinaria que le surgió después de haber sido operado de cálculos renales.



EFE