Película biográfica de Julian Assange, el mayor fracaso del año según Forbes

en todo el mundo apenas 6 millones de dólares, un 21 % de los 28 millones que se invirtió en el rodaje de la cinta.

Publicidad

La película, denostada por el propio Assange, dirigida por Bill Condon y protagonizada por Benedict Cumberbatch y Daniel Brühl, lidera la clasificación de la revista, a pesar de contar con uno de los rostros de moda, un tema atractivo y un director de prestigio, un fracaso inesperado para el estudio de Steven Spielberg, Dreamworks.

El enésimo intento de Sylvester Stallone de recuperar su pulso en la taquilla aparece en el segundo puesto del ránking de Forbes, con apenas 9 millones de dólares recaudados con un presupuesto de 25 millones, o lo que es lo mismo, con una recuperación de la inversión de solo el 36 %.

Publicidad

La acción es el género más vapuleado este año por la taquilla, ya que en el tercer puesto de la lista de Forbes aparece la película "Paranoia", protagonizada por Gary Oldman, Liam Hemsworth y Harrison Ford, que costó 35 millones de dólares y consiguió apenas 13,5 millones (un 39 %).

Publicidad

Algo similar pasó con el actor Jason Statham, otro icono de la adrenalina -y que pertenece, como Ford, a la tribu de "Expendables" que recluta Stallone en su saga- quien tampoco tuvo suerte con "Parker", que recuperó un 49 % de su presupuesto (17 millones de los 35 millones que costó).

Mark Wahlberg, aunque sí tuvo éxito con "Two Guns", protagoniza el quinto mayor fiasco del año, al recaudar solo 19 millones de dólares con "Broken City", que había costado 35 millones.

Publicidad

La cinta de competición coreográfica "Battle of the Year" no quedó tampoco bien posicionada en la taquilla y recaudó 11 millones de los 20 que invirtió, de la misma manera que el salto de Selena Gómez al cine menos vinculado a la factoría Disney, "Getaway", que no tuvo el apoyo de sus fans y eso hizo que el estudio recuperara solo 10,5 millones de dólares de los 18 millones que habían gastado.

Publicidad

Finalmente, en el noveno puesto, aparece la que es la cinta más costosa de toda la lista: "R.I.P.D.", la comedia de acción alienígena con Jeff Bridges y Ryan Reynolds, que con un presupuesto de 130 millones de dólares solo hizo 33 millones en Estados Unidos, aunque en el mercado internacional completó hasta los 78.

Ha sido precisamente el éxito en otros mercados más allá de Estados Unidos el que libró a "The Lone Ranger", el espectacular batacazo de Disney y Johnny Depp, a no figurar en esta deshonrosa lista.

Publicidad

Con un presupuesto desorbitado de 215 millones de dólares, solo consiguió arrancar 89 al público estadounidense, aunque en el resto del mundo funcionó mejor y consiguió 171 millones de dólares hasta superar su presupuesto con una recaudación total de 260 millones.

Publicidad

Con EFE.

-En otras noticias, la Policía Metropolitana de Cali decomisó 187 kilos de cocaína, durante dos operativos realizados en las salidas de la ciudad hacia Yumbo y Jamundí. el alcaloide decomisado tiene un valor aproximado de $5.600 millones de pesos y fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Publicidad

-Desconocidos asesinaron a Narcilo Cuero, inspector de Policia del corregimiento de Cajambre, en Buenaventura. Luego de haber sido atacado alcanzó a llegar con vida a una clínica local, pero allí falleció pese al esfuerzo de los médicos.