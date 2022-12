Peticiones de víctimas deben resolverse en 2 meses, advierte Consejo de Estado

La Sección Segunda del Consejo de Estado determinó que las peticiones que haga la población víctima del conflicto armado para poder obtener las debidas indemnizaciones por reparación administrativa deben ser resueltas en un término máximo de 60 días.

Publicidad

La decisión la tomó el alto tribunal con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, quien ordenó a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que resuelva, en un término de 60 días, la petición que hizo una víctima de desplazamiento, inscrito en el Registro Único de Población Desplazada desde el año 2010.

Aclaró el alto tribunal que, aunque no existe ninguna norma que establezca el término para atender esos requerimientos, la Sala recordó que es necesario que el juez de tutela analice las circunstancias de cada caso particular para determinar si se presenta o no vulneración del derecho de petición.

Publicidad

“En garantía del derecho de petición y de la protección especial que requieren las víctimas de la violencia, el hecho de que no exista un término claramente aplicable a las peticiones de reparación administrativa como las presentadas por los demandantes, no puede convertirse en un impedimento para la resolución de fondo de la controversia planteada, y por consiguiente para la garantía de sus derechos fundamentales”, señala la providencia.