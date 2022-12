Pleito de Tunja con Paulina Rubio va tan bien que quizá ella haga un concierto

para el 2 de junio, pero avanza tan en buenos términos que representantes de la cantante afirman que podría presentarse en el futuro en la capital del departamento de Boyacá.

La intérprete de "Boys will be boys" afronta una demanda por cerca de un millón de dólares interpuesta en noviembre de 2010 por CMG Entertainment, con sede en Miami, el Fondo Mixto de Cultura de Boyacá (Colombia) y la corporación cultural Viva La Música, por presunto incumplimiento de contrato, al no actuar en un concierto en la ciudad colombiana de Tunja en aquel año.

Tras varios aplazamientos y después de que el tribunal que lleva el caso apartara al abogado de los demandantes, entre ellos Carlos Gutiérrez, director de CMG Entertainment, el juicio comenzará finalmente la primera semana de junio si no surgen imprevistos. Con Efe.