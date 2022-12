Portugal anunció que Coentrao no podrá jugar lo que resta de Mundial

lesionado en el partido que su equipo perdió 4-0 ante Alemania el lunes.

"Fabio Coentrado no podrá jugar más en el Mundial. Hugo Almeida y Rui Patricio inician el trabajo de recuperación", publicó la federación portuguesa en su cuenta de la red social Twitter.

"Es un momento muy triste para mí, que quiero olvidar los más rápido posible. No puedo hacer nada más por mi equipo así que voy a cuidarme para poder ayudar al Real Madrid dentro de un mes", dijo Coentrao.

"Todo el mundo sabe que hay mucha calidad aquí (en la selección), pero no basta con decir que podemos llegar lejos. El domingo, frente a Estados Unidos, habrá que abordar ese partido como si fuera el último de nuestras vidas para poder ganar", añadió el lateral portugués en un vídeo colgado en la web oficial de la federación portuguesa.

Coentrao se lesionó en el minuto 62 del partido contra Alemania al sufrir un tirón en el aductor derecho y tuvo que ser retirado en camilla. André Almeida entró en su lugar.

"Sinceramente, temo que el Mundial haya acabado para mí, me parece que es un lesión grave, aunque espero que no. Nuestra profesión es así, infelizmente, hoy me tocó a mí", había dicho el jugador el mismo lunes en la zona mixta.

Almeida también se lesionó ante Alemania y fue sustituido por Eder en el minuto 28. En cambio el portero Rui Patricio, que tiene molestias, había completado los 90 minutos.

"Durante la fase de grupos será imposible contar con estos dos jugadores", declaró el médico de la selección portuguesa Henrique Jones, en un vídeo este martes.

Con AFP.