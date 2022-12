Presidente del Congreso se quejó por falta de recursos para funcionar

El presidente del Senado, José David Name, aseguró que el Congreso de la República necesita más recursos para su normal funcionamiento, asegurando que actualmente tienen “un presupuesto austero”.

“Lo que necesitamos para el trabajo normal no lo tenemos porque hacienda pública no ha hecho los traslados presupuestales”, dijo el senador Name.

Según Name, el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el funcionamiento del Congreso y aseguró que el Parlamento actualmente gasta menos que en años anteriores.

“Si se compara este presupuesto y lo que nos hemos gastado desde el 20 de Julio a la fecha con los diferentes presupuestos que se han hecho, todo el país se daría cuenta que aquí hay un presupuesto acorde con la situación del país”, sostuvo.

En días pasados Name había dicho que tuvo que ir hasta el Ministerio de Hacienda a “mendigar” recursos.