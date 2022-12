Presidente, lo que pasó con mi hijo no es paz: madre de soldado muerto en Cauca

Cauca, envió un fuerte mensaje al presidente Santos.

“Le digo al presidente que eso no es paz porque si ellos eso siguen en la guerra siguen atacando, pero como dio orden de no bombardear ellos estaban quietos. Lo que le pasó a mi hijo no es paz. Él no estaba combatiendo, eso fue una emboscada”, dijo.

En la madrugada de este miércoles en la vereda La Esperanza, del municipio de Buenos Aires, Cauca, se presentaron combates entre el Ejército Nacional yguerrilleros de las Farc en que diez militares fallecieron, entre ellos un suboficial y 9 soldados y al menos 22 uniformados resultaron heridos.

"Las primeras informaciones indican que fue un ataque directo a la guarnición, no combates", indicó el gobernador del Cauca, Temístocles Ortega, en diálogo con Blu Radio. (Lea también: Militares asesinados fueron atacados con explosivos y granadas: Ejército) .

Fuentes militares confirmaron a Blu Radio que la columna Miller Perdomo es la responsable del ataque, la cual es comandada por alias ‘Diomer’ y tiene un área de acción entre los municipios de Morales, Suárez y Buenos Aires.