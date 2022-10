“Que se pudra en la cárcel”, piden hermanos de secuestrador Ariel Castro

es un "monstruo" que les ocultó lo que hizo durante años.

Publicidad

En una entrevista emitida por la cadena CNN, Pedro y Onil Castro revelaron además que, a lo largo de la última década, su hermano nunca les dejaba pasar más allá de la cocina cuando iban a visitarle, y mantenía resguardado el resto de la casa con cortinas con el argumento de que así "se mantenía mejor el calor".

"Espero que se pudra en esa cárcel", dijo Onil. "Ni siquiera quiero que le quiten la vida. Quiero que sufra en esa cárcel hasta el último momento. No me importa si le dan de comer siquiera. Lo que ha hecho a mi vida y a la de mi familia" no tiene nombre, agregó.

Publicidad

Pedro, por su parte, aseguró "sentir lo mismo" pese a que "quería muchísimo" a Ariel, acusado del secuestro y la violación de Amanda Berry, Gina DeJesus y Michelle Knight.

Publicidad

Los hermanos de Ariel fueron detenidos por la policía junto al presunto violador el pasado lunes 6, pero el jueves quedaron en libertad cuando los investigadores decidieron que no eran cómplices del suceso.

Durante esos tres días, no obstante, sus fotografías fueron divulgadas junto a la de su hermano en todo el mundo, y se han visto obligados a trasladarse a un lugar no divulgado tras haber recibido pedradas a sus casas en Cleveland y amenazas de muerte por Internet.

Publicidad

Con EFE