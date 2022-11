“Queremos las mejores relaciones. Respéteme y yo lo respetaré”: Maduro a Santos

diplomáticos entre ambas naciones. Así se pronunció Maduro tras conocer las declaraciones del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien precisó que Colombia no está interesada ni puede ingresar a la OTAN.

“Nosotros queremos las mejores relaciones con el Gobierno de Colombia. En base al respeto a la vida interna de cada país, yo no me meto en la vida interna de Colombia, usted no se mete en la vida interna de Venezuela. Llegará el momento en que nos tengamos que ver presidente Santos para conversar largamente. Respéteme y yo lo respetaré, tenga la seguridad. Somos hijos de Chávez y sabemos lo que es el honor y el respeto”.