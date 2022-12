Rock y fútbol se combinan en el PES 2016

Los amantes del fútbol en videojuegos no solo disfrutarán de los efectos de animación que se usaron para el PES 2016, sino también podrán gozar del popular himno rockero ‘We will rock you’, de la banda británica Queen y que fue usado como banda sonora.







La canción que fue compuesta por el guitarrista de la banda y astrónomo Brian May, se editó por primera vez en el disco ‘News of the World’ (1977) y aún continúa siendo una voz de aliento en los escenarios deportivos.



