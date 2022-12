terroristas perpetrados por las Farc.

Esa subida de Santos

yo muy poco me la explico,

¿Sería que pa’ subir

se compró un teleferico?

Me alegra mucho por él

que tenga cifras mejores,

así le tapa la boca

a los controversiadores.

Ya con esta me despido

porque no soy un pelele,

y después de esta noticia

yo me voy a ir a cele-brar.