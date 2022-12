Santos desmiente que Gobierno respalde candidatos para próximas elecciones

Desde Cúcuta el presidente Juan Manuel Santos aseguró que el Gobierno Nacional no tiene candidatos para las próximas elecciones regionales y que “el único candidato del Gobierno es la transparencia en las elecciones y la seguridad”.

“Sobre eso quisiera dejar algo muy en claro: he venido oyendo, leyendo, esta mañana escuché a un periodista muy importante diciendo: ‘El candidato del Gobierno es fulano de tal’. Quiero dejar muy en claro: este Gobierno no tiene candidatos en estas elecciones, no tiene ningún candidato”, manifestó el mandatario.

“El único candidato de este Gobierno es la transparencia en las elecciones. Esa es la obligación del Presidente y de todo el Gobierno. Ningún funcionario del Gobierno puede comenzar a decir: mi candidato es este o estoy privilegiando esto o aquello. El candidato del Gobierno es la transparencia en las elecciones y la seguridad. No tenemos candidatos en el Gobierno. Que quede absolutamente claro”, enfatizó.

Horas antes, el Jefe de Estado fue recibido con protestas en la capital de Norte de Santander por parte de comerciantes que se oponen a la Ley anticontrabando.