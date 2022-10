Santos ordena agrupar en batallones a militares condenados a causa del conflicto

“Quiero hacer un anuncio importante así como hemos hecho unos gestos para ir acercándonos a la paz como es sacar de las cárceles a miembros de la guerrilla, de la misma forma le he pedido al ministro de Defensa que nos den una lista de aquellos miembros de nuestra fuerzas armadas que están en cárceles ordinarias por crímenes o delitos con relación al conflicto armado para que podamos trasladarlos a su fuero carcelario apropiado”, dijo Santos.

Así mismo agregó que “es apenas justo y vamos a iniciar ese proceso a la mayor brevedad”.

Amnistía es una manzana podrida

Santos desmintió las insinuaciones de diferentes sectores sobre una presunta amnistía a los miembros de la Fuerzas Armadas y rechazó tales pronunciamientos.

“Algunos personajes han venido circulando propuestas de amnistía para todo el mundo y dicen que el gobierno no quiere aceptar la amnistía para los miembros de la Fuerza Pública, eso no es cierto, eso es una manzana envenenada, no existe y no puede existir amnistías para los miembros de nuestras fuerzas armadas, eso está establecido en sentencias de la CIDH”, dijo el mandatario. (Vea también: Gobierno no quiere colados en lista de guerrilleros de Farc que se desmovilicen ).

“Quienes están proponiendo esa amnistía le están haciendo un gran daño a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas, en la justicia transicional no se aplica el principio de oportunidad, tiene que contar la verdad y reconocer la comisión de ese delito, eso es muy importante y aquí se volvió a aclarar, se ha dicho que fue un error del Gobierno haber aceptado la existencia de un conflicto armado y se les ha dicho que al haber aceptado esto entre a operar el Derecho Internacional Humanitario (…) bombardeos frente a las Farc, si no existiera conflicto armado podría ser señalado como una acción ilegal por parte de la justicia ordinaria y así ha sido, aquí se protege a la Fuerza pública”, dijo Santos.

ELN solo tiene dos opciones

El mandatario agregó que el ELN está dejando pasar la oportunidad de iniciar los diálogos de paz y rechazó las acciones que ha realizado esta guerrilla en los últimos días y que han dejado tres policías muertos.

“Se equivoca el ELN si cree que con estos paros armados, asesinatos, secuestros, se van a fortalecer en una eventual mesa de negociación, el ELN solo tiene dos alternativas o se suben al tren de la paz o se someten a la acción implacable de nuestra fuerza pública”, agregó Santos. (Vea también: Será difícil que haya ‘colados’ en desmovilizados de las Farc, dice MinInterior ).

El presidente aseguró que existe una recompensa de 50 millones para quien dé información sobre quienes cometieron los hechos donde los uniformados resultaron asesinados.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Organismos de emergencias atendieron el incidente de una avioneta de exhibición en Rionegro, oriente antioqueño. El piloto, único ocupante de la aeronave, salió ileso.

-La directora de la OMS, autoridades de salud y científicos de Estados Unidos llegarán a Brasil para tener una impresión directa de la epidemia del virus del zika vinculada a malformaciones congénitas en bebés.



-Se jugaron 2 partidos de la ida de los octavos de final de la liga de campeones de Europa.



-La Policía Metropolitana de Bogotá capturó a dos hombres señalados de acosar sexualmente a un menor de edad.