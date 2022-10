Santos presenta las bases de aplicación de justicia transicional para civiles

El primer mandatario aseguró que solo en casos determinantes se llamará a civiles a responder ante la jurisdicción para la paz y que por lo tanto no “se trata de una cacería de brujas”.

“No se trata de una persecución o una cacería de brujas. Esta jurisdicción se concentrará en aquellos casos en los que haya existido una participación determinante del tercero en la comisión de los delitos más graves y representativos, como son los crímenes de guerra, los delitos de lesa humanidad, el genocidio o el desplazamiento forzado”, dijo Santos.

Además, el jefe de Estado manifestó que quienes colaboraron o pagaron extorsiones bajo amenazas son víctimas y sus comportamientos no serán objeto de conocimiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz.

“Esta es una justicia para culpables, no para inocentes. Quienes no participaron por voluntad y cuenta propia en algún hecho delictivo dentro del marco del conflicto, no tienen nada que temer”, manifestó.

Santos también dijo que las sanciones para quienes sean hallados culpables no podrán superar la duración de las establecidas para los demás responsables: “Estas sanciones incluirán, además, acciones de contribución a la satisfacción de los derechos de las víctimas, como el esclarecimiento de la verdad y la reparación”

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-Las Fuerzas Militares hacen un llamado los uniformados a no tener miedo frente a la aplicación de la justicia especial para la paz.

-El decreto para liquidar Caprecom se firmará entre miércoles y jueves, la distribución de pacientes se daría a conocer el 28 de diciembre, entre tanto el Gobierno anunció sanciones a las EPS que nieguen información o atención a los ciudadanos afiliados a Caprecom.

-El Ideam advierte sobre la probabilidad de heladas en zonas del altiplano cundiboyasense y en el altiplano nariñense.

-Las autoridades esperan masiva movilización de colombianos para esta temporada de fin de año y año nuevo.

-En Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia habilitó al actual parlamento, aún de mayoría oficialista, a trabajar y tomar cualquier decisión en sesiones extraordinarias, independientemente a que sea su último periodo constitucional.

-La Procuraduría General anunció que vigilará el cambio del esquema de aseo en Bogotá ordenado por la Corte Constitucional.