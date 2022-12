“Santos tampoco puede asistir a reuniones de partidos políticos”: Procurador

El procurador general, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que si Santos asiste a este tipo de actividades estaría haciendo proselitismo.

Explicó el jefe del Ministerio Público que el presidente debe abstenerse de asistir o participar en hechos que puedan ser catalogados como proselitistas porque aún no tiene la calidad de “presidente – candidato”.

"Lo cierto es que el señor presidente mientras no ostente su condición de presidente candidato pues no podría hacer proselitismo, y el proselitismo le está vedado hasta que no adquiera esa condición candidato - presidente", dijo al recalcar que la ley de garantías señala una fecha en las cuales el presidente puede hacer proselitismo.