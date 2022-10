Se hunde proyecto en el Senado que establecía grado 12 en los colegios

La plenaria del Senado hundió el proyecto de ley que buscaba establecer el grado 12 en los colegios del país.

Publicidad

De acuerdo con el senador del partido de La U, Andrés García Zuccardi, ponente del proyecto, había buena intención en esta iniciativa pero no se puede esperar que un grado nuevo solucione los problemas a nivel educativo que tiene el país.

"Lastimosamente ese proyecto no da solución a los grandes retos que tenemos en la educación. No da solución a la calidad, no da solución a la cobertura, no da solución al déficit que hay en muchas universidades públicas del país”, comentó.

Publicidad

El senador aseguró que el desafío en la educación no está en la cantidad como lo propone el proyecto sino en la calidad. Por eso se hundió el proyecto.