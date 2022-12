“Si votamos mal, después no podemos quejarnos”: Santos

El presidente Juan Manuel Santos se dirigió este viernes a los colombianos para invitarlos a participar activamente en la jornada electoral de este domingo.



“Este domingo millones de ciudadanos tendrán en sus manos el destino de sus ciudades, de sus pueblos, de sus departamentos. No es una elección cualquiera: los alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles son los que determinan muchos aspectos de nuestra vida diaria como la seguridad, la movilidad y los servicios públicos, que nos afectan directamente a nosotros y a nuestras familias”.



Santos hizo especial énfasis en la importancia de esta jornada para el futuro de la vida de cada uno de los colombianos.



“Debemos ser especialmente cuidadosos, especialmente responsables, a la hora de votar. De la forma en que votemos dependerá cómo vamos a vivir y cómo será nuestro entorno en los próximos años”, agregó el mandatario.



Satos se refirió al perfil de cada uno de los candidatos, e invitó a analizar detalladamente la trayectoria de quienes este domingo aspiran a los diferentes cargos públicos.



“Hay candidatos y candidatas muy buenos, con ganas de servir, con experiencia, con capacidad, con valores y honestidad. Es a ellos a los que tenemos que elegir. No podemos cometer el error de votar por quienes son de dudosa conducta o antecedentes, de elegir a los que ofrecen cualquier cosa a cambio de su voto, a los que amenazan con exclusiones de los programas sociales, o a los que tengan cuentas pendientes con la justicia”.



Cédulas anuladas



Santos destacó el trabajo de las autoridades electorales el cuál produjo la anulación de miles de cédulas por trashumancia electoral, e indicó que esto e hizo para combatir el fraude en esta jornada definitiva.



“Precisamente por eso se anularon miles de inscripciones dudosas. Para evitar el fraude. Es un logro del Estado en su conjunto, reconocido incluso por la Misión de Observación Electoral de la OEA que preside el ex presidente de Guatemala Álvaro Colom, y que no puede desvirtuarse por las eventuales fallas que se hayan podido cometer en los procedimientos, las cuales han sido corregidas en su mayoría”, dijo Santos.

Para finalizar aseguró que quienes consideren que su cédula fue anulada injustamente, podrá ejercer su derecho al voto en el lugar donde usualmente lo hacen, además reiteró el apoyo de todas las instituciones y del gabinete para este 25 de octubre.