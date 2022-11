¿Sistema jurídico colombiano necesita una reestructuración? Debate

tiene la capacidad logística para procesar a los guerrilleros que se reintegren a la civilidad.

Para Paloma Valencia, no es necesario reconstruir el sistema, solo faltaría optimizar la Ley de Justicia y Paz, “que ha tenido problemas porque el país no ha sido capaz de implementarla, por eso los procesos son largos y no se dictan acusaciones".

“Lo que no puede ser es que como la Fiscalía no puede juzgar se dé la impunidad. Evidentemente en Colombia hay un problema con la Justicia y se requiere una reestructuración de la manera como se está juzgando”, concluyó.

Cálculos iniciales hablan de cerca de 10 años para que la Fiscalía logre procesar a todos los guerrilleros que se acojan al proceso de paz.