¿Son fundados los miedos de Francisco Santos en su camino a la Presidencia?

Esto dicen los analistas de Voz Populi.

“Él tiene derecho a buscar un camino jurídicamente seguro, porque en Colombia los movimientos que no son partidos no tienen reglas muy caras y si tienen riesgos. Sin embargo, algunos dicen que la suspicacia de ‘Pacho’ Santos tienen otro propósito: le preocupa la posibilidad que dentro del Centro Democrático busquen atajarlo con artificias legales después”, opinó Álvaro Forero.

“Lo que creo es que hay una confrontación interna dentro del Centro Democrático y no es claro, no hay antecedentes. Hay normas que son relativamente recientes, pero no hay antecedentes y por eso es natural que haya un cierto grado de incertidumbre”, manifestó, por su parte, Rafael Guarín.