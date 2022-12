Testigo reveló que fue suplantada en denuncia contra exgobernador ‘Kiko’ Gómez

Una grave denuncia se dio a conocer en pleno juicio contra el exgobernador de la Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, por su presunta participación en el homicidio de la exalcaldesa de Barrancas Yandra Brito, y su esposo Henry Ustariz.

En plena diligencia judicial Sandra Patricia Ibarra, quien supuestamente fue una de las denunciaste contra el exmandatario departamental, aseguró que "nunca rindió declaración contra Gómez Cerchar".

Dijo además que desconoce por qué una denuncia que en principio fue radicada por un supuesto caso de corrupción en el DAS, terminó originando una investigación contra Gómez Cerchar.

Ibarra señaló que nunca ha tenido ninguna relación con ‘Kiko’ Gómez, ni entiende por qué está metida en ese proceso.

"Yo me enteré de esto porque mi familia está muy preocupada, me llamaron a decirme que yo a quién había denunciado, que por qué esa declaración, yo no entiendo nada, yo no sé nada de esto, no conozco los hechos", reiteró.