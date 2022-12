Toya Montoya invita a ‘Do the shake’, reto viral en apoyo a personas con cáncer

La ‘Toya’ Montoya, reconocida modelo colombiana, lidera una campaña en redes sociales llamada “Do the shake” que busca incentivar a los ciudadanos para que se unan a un movimiento en apoyo a las personas que padecen cáncer, y así mismo contribuyan realizando donaciones que serán destinadas a los tratamientos para pacientes de escasos recursos en el país.

En Voz Populi de Blu Radio, La Toya explicó en qué consiste el video que se ha vuelto tendencia en redes sociales.

“Hacer un video en cámara lenta, moviendo el pelo, sacudiendo la cabeza diciéndole no al cáncer, no a las preocupaciones y no al miedo. Subiéndolo en las redes sociales con el hashtag #DoTheShake”, dijo.

Resaltó que lo más importante es hacer las donaciones ingrasando a la página de este movimiento que es http://dotheshake.org/ .

La iniciativa de la Toya surgió de un cáncer que padece su hermana.