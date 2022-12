Uribe acusa a Vargas Lleras de hacer campaña con proyectos de infraestructura

El senador Álvaro Uribe denunció desde Yopal que varios políticos están visitando las diferentes regiones del país manifestando que si no se eligen a los candidatos de la Unidad Nacional no los van ayudar.



El exmandatario colombiano aseguró incluso que detrás de estas presiones estaría el vicepresidente Germán Vargas Lleras.



“Eso demuestra que el Gobierno Santos no solamente ha centralizado los recursos sino que los utiliza como garrote para someter la independencia de los dirigentes de la regiones”, dijo.



“No nos parece correcto para la democracia que el vicepresidente Germán Vargas venga al Casanare a decirle a la gente que se tienen que alinear con el Gobierno o que si no, no cuentan con recursos”, añadió.



Uribe reiteró además que los próximos gobernantes locales y regionales tienen que ser independientes y respetuosos del Gobierno Nacional, pero no cómplices de Juan Manuel Santos.