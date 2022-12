Uribismo exige explicación a De La Calle por inasistencia a debate de control

La representante María Fernanda Cabal del Centro Democrático mostró su inconformidad con la inasistencia al Congreso del jefe negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de La Calle, quien fue citado junto con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, en la Comisión Primera de la Cámara a un debate de control político para responder por los militares muertos por un ataque de las Farc en el Cauca.

Cabal afirmó que es hora de que el Gobierno dé las explicaciones pertinentes.

“Considero que es una falta de respeto con el país. Aquí no han terminado de enfriarse los muertos y se le está dando largas a un debate que tiene que tener responsables. Aquí no responde el ministro, ni los generales, sobre una acción que tuvo claramente una omisión y fue poner a unos muchachos como carne de cañón. Para mí es más importante mis soldados de Colombia a que esté el señor Humberto de La Calle conversando con unos asesinos que lo único que siguen dando es muestras de que no le van a cumplir al país”, manifestó.

El debate de control político quedó aplazado para el próximo miércoles. Sin embargo, el Centro Democrático insiste en pedir una explicación formal a de La Calle por su inasistencia.