Utilidades de Ecopetrol caerían hasta un 50 % este año, reconoció la petrolera

En un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, el presidente de Ecopetrol , Juan Carlos Echeverry, entregó un balance de lo que son las cifras de la compañía a los senadores.

Publicidad

De acuerdo con proyecciones preliminares, reflejarían una reducción en los ingresos de 20 billones de pesos, en comparación a los reportados en 2013 y a una reducción en las utilidades, frente a las del año pasado, en cerca del 50%. (Lea también: Utilidades de Ecopetrol descienden 95.9% en primer trimestre de 2015 )

“La empresa tuvo en 2013 ingresos por 62 billones, en el 2014 por 58 y este año podremos estar teniendo ingresos por 42 billones de pesos (…). Las utilidades por supuesto bajarían de 13 billones hace 3 años a, 8 el año pasado, y en este podrían llegar a la mitad”, indicó Echeverry.

Publicidad

Echeverry aseguró que precisamente para evitar estos escenarios, que son preliminares, la compañía está adoptando un plan de reducción de costos y de optimización de inversiones, pero aun así, el impacto en la caída de los precios internacionales del petróleo no será pequeño.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias



-Protestas de trabajadores en Cali, por cierre de la sede la multinacional de chicles Adams, cerca de mil trabajadores se quedan sin empleo.





-Exparamilitar asegura que Silvia Gette no tuvo participación en crimen de Fernando Cepeda.





-Cambio Radical define si revoca o no el aval a Oneida Pinto, conocida como la ‘Princesa Negra’, candidata del partido a la gobernación de La Guajira.





-Los choques en el desarrollo de la reforma de equilibrio de poderes se han vuelto comunes en el Congreso, desde el Centro Democrático aseguran que la iniciativa es una “venganza” en contra del expresidente Álvaro Uribe.





-Una protesta de togados se adelanta en la sede del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá.





-El presidente Santos instó a los alcaldes y gobernadores del país a hacer parte de un pacto por la transparencia para garantizar la inversión adecuada de recursos en obras públicas.





-Noticia en Desarrollo: Estados Unidos admitió que no habrá una normalización "completa" de sus relaciones con Cuba hasta el fin del embargo comercial a la isla, algo que solo se resolverá "a largo plazo", y confió en que en la ronda de negociaciones de esta semana se limen los últimos obstáculos para abrir embajadas.





-La Cifra: El peso colombiano cayó este martes 2,48% y cerró en 2.488,20 por dólar. En lo que va del año, la moneda colombiana se ha depreciado 4,37% frente a la estadounidense.





-Quedamos atentos: A la visita del Papa Francisco a Ecuador, cerca de un millón de personas se prevé que asistan a la misa que el Papa Francisco celebrará el 6 de julio en el Santuario de la Divina Misericordia de Guayaquil, dijo el portavoz de ese templo, Eduardo Romero.





-A pesar de los controles establecidos por las autoridades para evitar los colados en Transmilenio, usuarios del sistema aseguran que las acciones no han funcionado.