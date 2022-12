Viajes de representantes de Cámara costarán $14 mil millones en próximos 2 años

representantes a la Cámara, su presidente, el representante Fabio Amín, desmintió que se trate de desplazamientos para vacaciones o para destinos internacionales.

Explicó que la negociación se realizará con una agencia de viajes y no con una aerolínea.

"Se trata de una licitación que adelanta la dirección administrativa de la Cámara de Representantes. Ese contrato provee el servicio de tiquetes aéreos por un término cercano a dos años. Es un promedio de 110 o 120 millones de pesos a la semana. El promedio no llega a 800 mil pesos por tiquete. No es cierto que se cancele en valores cercanos a los 2 millones. No incluye penalidades diferentes a permitir el cambio de la hora y del día", manifestó.

Agregó que a los representantes se les paga un tiquete a la semana cuando hay periodo de sesión en el Congreso pero que cuando está en periodo de receso no se otorgan y aseguró que los destinos de estos viajes son los de origen de cada congresista o a otros destinos cuando las comisiones hacen foros o audiencias en otros lugares y cuando la plenaria les aprueba dicho viaje.

"He procurado demostrar la capacidad de ahorro de esta corporación. El año pasado devolvimos 18 mil millones de pesos y este contrato no va a ser la excepción", precisó.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Central Unitaria de Trabajadores denuncian presiones para inducir la renuncia de cientos de trabajadores al interior de la tradicional empresa Ramo.

En Cali arrojaron en inmediaciones a la sede del Ejército un cuerpo sin vida con varios impactos de bala.

-La cadena de comidas rápidas McDonald's subirá el sueldo a sus empleados en Estados Unidos más de un 10 Por ciento.

-Serena Williams sella su victoria 700 y se mete en semifinales del master 1000 de Miami.