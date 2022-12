Viceprocuradora niega haber hecho "lobby" buscando fuero al procurador

luego de que se denunciara que la funcionaria de la Procuraduría habría hablado con algunos congresistas que elaboraban la conciliación de la reforma al equilibrio de poderes, supuestamente, intercediendo para que se le diera un fuero al Procurador General.

“¿Quiero hacerle una pregunta?... Ayer la sesión de conciliación de seis congresistas, con los dos ministros de Interior y de Justicia de la reforma de equilibrio de poderes, se realizó en la presidencia del senado, y se designó una comisión para levantar el acta. En esa comisión se reunieron asesores de ministros y de los conciliadores en la subsecretaría del Senado. Quiero preguntarle si usted se presentó buscando que se reabriera la sesión de conciliación de equilibrio exigiendo que se le diera fuero al Procurador General de la Nación. Eso es gravísimo y es más grave porque usted aspira a ser Consejera de Estado", le dijo Lozano a Castañeda.

La viceprocuradora negó dichos señalamientos y manifestó: "usted puede indagar que yo no me dirigí expresamente a reunirme aquí con la comisión. Tengo entendido que usted hace parte de la comisión y usted podrá decir si yo en alguna oportunidad la he buscado para algún tema”.

“Estuve primero, en el otro edificio, en la presidencia de la Comisión de Acusación entregando una solicitud de aplazamiento para un audiencia que se celebrará mañana. Luego llegué a la secretaría, me saludé con algunos senadores que estaban allí pero no es cierto que yo hubiese tratado de influir en algo que ya estaba finiquitado".