Víctima de explosión en Bogotá cuestiona a autoridades por falla en evacuación

Álvaro García, suegro de Eduardo Amaya, una de las personas que resultó afectada por la explosión en Puente Aranda, Bogotá, aseguró que su yerno se recupera satisfactoriamente, pero hizo un llamado de atención a la autoridades. (Lea también: De los 10 heridos por explosiones en Bogotá, uno permanece hospitalizado )

García aseguró que el proceso de evacuación no se hizo de la manera adecuada, ya que los trabajadores de Porvenir salieron advertidos por la amenaza de bomba, mientras que otras empresas que se encontraban en el edificio no desalojaron.

“Lo que no he podido concebir es que si hacen la evacuación de un edificio por qué no hacen el cierre total y cierran la calle también porque es que el problemas es que sacaron a los funcionarios de Porvenir, pero tengo entendido que funcionarios del banco de Occidente no les hicieron nada ni mucho menos cerraron la calle”, comentó.