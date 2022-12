Vida de Emilio y Gloria Estefan será llevada a Broadway

de artistas y sus exitosas carreras, anunciaron hoy las empresas a cargo del proyecto.

Publicidad

Nederlander Organization y Estefan Enterprises informaron en un comunicado de que han emprendido "la tarea de desarrollar y producir un nuevo espectáculo de Broadway inspirado en la música hecha famosa por la superestrella internacional Gloria Estefan y su esposo, el músico, productor y empresario Emilio Estefan".

El musical narrará la vida de estos artistas desde sus experiencias en su Cuba natal hasta su consolidación como referentes de la música latina.

Publicidad

"Estoy maravillado de colaborar con Gloria y Emilio y ver cómo su asombrosa historia se lleva al escenario de Broadway", dijo Jimmy Nederlander, presidente de la Nederlander Organization.

Publicidad

"El viaje de los Estefan hacia el éxito, guiado por el puro talento y la pasión, es cautivador al llevarlos de la relativa oscuridad hasta su conversión en sensaciones mundiales", agregó el empresario.

Con siete premios Grammy, varios Billboard y más de 100 millones de álbumes vendidos, Gloria Estefan se hizo famosa con éxitos como Conga, The Rhythm is Going To Get You y 1, 2, 3, entre otros.

Publicidad

Emilio Estefan no sólo gestionó la carrera de su esposa sino de otras estrellas de la música como Shakira, Ricky Martin, Jennifer López, Marc Anthony y Jon Secada, entre muchos otros.

Publicidad

"Nos da mucha emoción compartir esta historia, que se basa en la esperanza, la determinación y la creencia de que con pasión y trabajo duro nuestros sueños se pueden convertir en nuestra realidad", señaló la pareja en el mismo comunicado

Los Estefan explicaron que compartir la historia de su vida a través de la música les dará una nueva oportunidad de honrar sus "raíces" e "inspirar a las futuras generaciones".

Publicidad

EFE