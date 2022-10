Ya hay una celda lista para Henrique Capriles, dice ministra venezolana

además de acusarlo de consumir estupefacientes.

"Estoy preparando la celda donde vas a tener que ir a purgar tus crímenes, porque eres un fascista y eres un asesino", sostuvo Varela en una declaración pública.



La ministra acusó al candidato opositor de ser el "autor intelectual" de las ocho muertes ocurridas la semana pasada en los incidentes generados tras las protestas opositoras para reclamar un recuento de los votos de las elecciones del 14 de abril.

"Capriles Radonski, no van a quedar estos crímenes, donde tú eres responsable y autor intelectual, no van a quedar impunes, la única buena noticia que puedes tener es que la cárcel que te espera no va a ser las cárceles que nosotros heredamos en el '98", dijo Varela.

Agregó que esperaba que en la cárcel se le pudieran quitar a Capriles sus "pensamientos fascistas" y someterlo a una rehabilitación porque, dijo: "tienes un vicio y tú lo sabes".



"Deja el consumo de estupefacientes, no sigas consumiendo drogas porque eso te está llevando por mal camino", afirmó la ministra en una declaración en la que apareció alterada y por momentos gritando. Con EFE