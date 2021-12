Acusan al contralor delegado del Meta de intentar ahogar a su expareja en una piscina

Un nuevo caso de violencia contra la mujer se conoció en Villavicencio. Se trata de Yubin Sánchez, una joven que denunció que su expareja, delegado de la Contraloría en el Meta.

Según la víctima, días después de convivir con el papá de sus hijos empezaron los episodios de agresión física y verbal. Pese a que el 2019 ella decidió terminar la relación, precisamente por los hechos de violencia, aún se siguen presentando.

De hecho, la mujer denunció que en el último episodio quedó inconsciente.

“Me encontraba en una finca en el cumpleaños a mi hijo, con familia de él. Él no estaba invitado y llega arbitrariamente, entra a la finca, en un momento discutimos, me toma del cuello con ambas manos, y me arrastra hasta la piscina de la finca, donde se tira conmigo a la piscina y me intenta ahogar. La hermana de él y el novio de ella intentan sacarme de la piscina y él no deja, yo pierdo el conocimiento”, señaló.

Ante todas estas situaciones la mujer teme por su vida y pide a la Fiscalía actuar de manera rápida y oportuna.

“A la Fiscalía le pido que por favor me ayude, que por favor este no sea un caso más impune, que no sea que yo ya esté muerta para poder hacer algo, que por favor acuda a mi llamado y mi denuncia porque temo por mi vida. Realmente es una persona peligrosa. Que no me dejen sola porque mañana puedo ser una víctima más de feminicidio ”, puntualizó.

