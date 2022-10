Alcalde de Floridablanca habla tras investigación por presuntas coimas a concejal

Un audio que se filtró en redes sociales evidencia una presunta llamada entre un concejal de la ciudad con el alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, lo que tiene en problemas al mandatario local y en una polémica a la administración municipal.

En el audio, el cabildante le pide plata al alcalde para favorecer la elección del contralor y personero municipal. El concejal, identificado como José Alexander Esparza, le estaría pidiendo 95 millones de pesos por su voto.

“Alcalde, usted tiene un compromiso conmigo. No son ni 15, ni 40, son 95 millones de pesos que usted me debe a mí (…) Yo ya estoy mamado, alcalde, de todas las mentiras que me ha dicho a mí. De todos los compromisos, ninguno”, dice un aparte de ese audio.

El alcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, respondió a la acusación y enfatizó que fue él quien pidió que la Procuraduría lo investigara.

“Desde el primer día que conocí este audio yo mismo solicité de manera formal a los entes de control para que se abrieran las investigaciones pertinentes. Hoy la Procuraduría nos hace un llamado para poder ser escuchados, tal cual como lo solicitamos y demostrar que no tenemos nada que ver con ese contenido”, dijo el mandatario local.

La Procuraduría informó que busca establecer si el alcalde y el concejal pudieron incurrir en falta disciplinaria al pactar esos presuntos pagos para favorecer la elección del contralor y personero municipal, así como la aprobación de algunos proyectos y compra de predios.