Aquí le ponen a uno una bala en la cabeza y no pasa nada: 'Matador'

Julio Cesar Gonzáles, el caricaturista del diario El Tiempo que fue amenazado por un miembro del Centro Democrático, habló en entrevista exclusiva con Blu Radio y aseguró que la Fiscalía le informó que Ariel Ortega Martínez amenazó de muerte en varias oportunidades a otros periodistas por lo que podría tipificarse el delito.

“Aparte de mí hay otros trinos igual de amenazantes a periodistas. A Daniel Samper Ospina, a Vanessa de La Torre y, realmente la amenaza tipifica como delito. A mí en redes sociales me pueden decir lo que sea, yo me defiendo con humor y les ‘mamo gallo’ y me río, pero desde un tiempo acá los señores del Centro Democrático le han subido más el tono, porque pinto a su candidato como un cerdito; la cosa pasa de castaño a oscuro. El periodista siempre es el eslabón más débil de la cadena, Uribe tiene escoltas hasta en los baños. Ojalá esto sirva para hacer más visibles a los periodistas en región. Estamos en Colombia, no en Suiza. Aquí le ponen una bala en la cabeza en un momentico y ya, no pasa nada”, afirmó.

Matador también se refirió al hecho de que Ortega fuese, hasta hace unas horas, un miembro activo del Centro Democrático.

“La cuestión más terrible es que no es una persona del común o un simpatizante cualquiera. Es un miembro con carnet del Partido Centro Democrático, muy cercano a Óscar Iván Zuluaga. Entonces preocupa que ellos estén rodeados de este tipo de personas. Lo que puedo demostrar con hechos es que hay un ataque sistemático a mí y a mis caricaturas por el solo hecho de no pensar igual que ellos. Además, yo he sido un contradictor del uribismo por su forma de ser. No es nada personal contra Uribe, es lo que él representa”, añadió.

El caricaturista se refirió también a los comentarios del expresidente Uribe sobre otros periodistas: “Uribe es el gran estigmatizador del periodismo, ha sido Álvaro Uribe Vélez desde siempre. A Daniel Coronell le dice extraditable y él vive en Estados Unidos, una ironía. Lo que hace Uribe no es de imitar, siempre se ha tratado de coartar las libertades”.

Ortega dijo en Mañanas Blu que pedía reunirse con el caricaturista para ofrecerle una disculpa. Matador dijo finalmente que ya habló con funcionarios de la Unidad Nacional de Protección que le van a asignar un esquema de seguridad para protegerlo a él y a su trabajo.