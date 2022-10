Capitán de buque mercante fue asesinado por su tripulación en aguas cartageneras

El capitán de un buque mercante fue asesinado por su tripulación en aguas cartageneras. A raíz de que este hecho de sangre que se presentó dentro de la embarcación, los responsables no serán juzgados por las autoridades colombianas, sino por el país bandera del barco, como lo establece la Convención sobre el Derecho de Mar de 1982. En este caso el barco es de Isla del Hombre, una dependencia autónoma de la corona británica ubicada entre Inglaterra e Irlanda.

Según detalló el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el general Henry Sanabria, el presunto homicidio de este hombre de 50 años identificado como Myo Tun Zaw, de nacionalidad birmana, se produjo la tarde de este jueves.

“Las primeras indicaciones por parte de la Policía Nacional y el cuerpo técnico de investigaciones en el sitio permiten establecer que, al parecer, esa persona fue objeto de un ataque por parte de la tripulación. El cuerpo técnico está al frente de obtener más detalles sobre los móviles”, señaló el oficial.

“Bajo este principio de extraterritorialidad, este delito no fue cometido en jurisdicción de Colombia, y por lo tanto no puede asociarse este caso a una política criminal nacional, sino del país de origen”, precisó la Policía Metropolitana de Cartagena a través de un comunicado.

Así las cosas, el buque mercante ‘Spirit of Hamburg’ y su tripulación, todos de origen asiático, permanecen en un puerto de la ciudad, a la espera de que la Fiscalía General de la Nación autorice a la Capitanía de Puerto su zarpe de aguas colombianas.