Captura de exalcalde de Magangué no tiene nada de político: concejal Roberto Tobio

El concejal de Magangué Roberto Tobio fue quien presentó la denuncia y las pruebas ante la Fiscalía General de la Nación en contra del exalcalde Marcelo Torres, un dirigente de la izquierda del país apoyado por el exalcalde Gustavo Petro.



En entrevista con Blu Radio, el concejal Tobio explicó que al municipio llegaron por concepto de regalías alrededor de 14 mil millones de pesos, por lo que se hizo un contrato de 1.045 millones de pesos.



“Eso se firmó a finales de 2015 y era la implementación e intervención nutricional a la primera infancia en la población priorizada de los niveles 1 y 2 del Sisbén (…) La Alcaldía tenía que hacer un convenio con el ICBF para ejecutarlo y no sucedió, tenía muchas irregularidades”, explicó.



Aseguró que ese contrato de $1.045 millones fue tan mal ejecutado que no llegó a donde tenía que llegar.



Le puede interesar: Polémica por traslado del batallón Antonio Nariño desde Barranquilla a Magangué.



“Se robaron esta plata, se la robaron y el alcalde es el ordenador del gasto y es el que debe estar al frente de la contratación”, añadió.



A propósito de los líderes de izquierda que han asegurado que se trata de persecución política, entre ellos Gustavo Petro, el concejal dijo que no se trata de una captura por intereses personales.



“Este no es un tema político, es un tema que él no hizo las cosas como debía hacerlas, como ordenador del gasto de un municipio”, finalizó.



Estos son los trinos enviados por Gustavo Petro en Twitter.



Por qué el Fiscal Néstor Humberto Martinez arriesga vida de Marcelo Torres y no toma independencia de la aliada de Vargas Lleras, La Gata? — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2017

Publicidad

Con Marcelo denunciamos la Gata, le ganamos en Magangué, fué presa, y ahora Martínez captura a Marcelo porq LaGata es aliada de VargasLleras — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 4, 2017

Publicidad