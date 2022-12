Capturadas tres personas por agredir a conductor de grúa de tránsito

La inmovilización de un vehículo de transporte informal fue lo que desató la ira de un conductor que terminó, junto a otras personas, atacando a un operador de grúa de la dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Los hechos se registraron durante el traslado del automotor a los patios de la dirección de tránsito.

“Luego de pasar el intercambiador del Bueno, un automóvil color gris que llevaba seis ocupantes me hizo la señal de parar, yo me imaginé que tenía que ver con el vehículo inmovilizado por eso seguí el trayecto, pero casi llegando a la dirección de tránsito me alcanzan y me atraviesan el vehículo, eran como seis personas que se me vinieron encima y me agredieron”, contó el conductor de la grúa afectado.

En el trayecto, dos uniformados de la policía que iban en una motocicleta escoltando la grúa también resultaron heridos porque el mismo vehículo que persiguió al operario de tránsito terminó cerrando a los uniformados provocando su caída.

El director de tránsito de Bucaramanga, Juan Pablo Ruíz, rechazo la agresión.

“Es inaceptable que esté ocurriendo este tipo de situaciones con nuestros agentes de tránsito. Este año hemos tenido 26 casos en los que, en medio de procedimientos, los funcionarios que realizan los operativos terminan siendo víctimas”, manifestó Ruiz.

Tres de las seis personas que agredieron al conductor de la grúa fueron capturados y dejadas a disposición de la Fiscalía.