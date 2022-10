Capturado con $600 millones en carro del Congreso podría quedar en libertad

Con la entrada en vigencia de la Ley 1786 de 2017, Luis Javier Rojas Morera, capturado con más de 600 millones en un carro del Congreso, podría quedar en libertad en unos meses.

En audiencia pública adelantada ante el Juzgado 9 de garantías de Bogota, la Fiscalia General solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento contra Luis Javier Rojas Morera por 1 año más para evitar, justamente, que quede en libertad bajo la entrada en vigencia de la Ley 1786 de 2017.

Morera fue capturado el 4 de abril de 2016 cuando transportaba 614 millones de pesos en un carro adscrito al Congreso de la República.

Sin embargo, el juez argumentó que faltaron elementos materiales probatorios que fundamentarán la necesidad de conceder la petición de la Fiscalía de prorrogar dicha medida.

Además, el juez señaló que esta ley aún no está en vigencia, por lo cual, no puede ser aplicable. No obstante, cabe recordar que esta ley entrará en operación a partir del próximo 1 junio.

En consecuencia, Luis Javier Rojas Morera podría quedar en libertad a partir de esta fecha, teniendo en cuenta que esta ley pide la excarcelación de las personas cobijadas con medida de aseguramiento que no se les haya resuelto su situación judicial.