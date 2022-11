Capturan en Bogotá al conductor del bus de tragedia de Fundación

En una vivienda en la localidad de Engativá, occidente de Bogotá fue capturado, Jaime Gutiérrez Ospina, el conductor del bus que se quemó en Fundación, Magdalena, en el que murieron 33 niños.



Gutiérrez está condenado a 11 años de prisión por los delitos de homicidio culposo, pues la Fiscalía logró comprobar su responsabilidad en la falla del bus que ocasionó el incendio.



El fiscal Vicente Guzmán, director de Fiscalías de Magdalena e investigador del caso, dijo que esta persona se encontraba prófugo de la justicia.



“Al momento de la sentencia, él no compareció al proceso, sino la defensa. Tenía que suscribir un acta compromisoria, en donde tenía que dejar sentados los compromisos y uno de ellos es que debía cumplir la sentencia en su sitio de residencia. No suscribió el acta y no pagó la caución de dos salarios mínimos”, explicó.