Capturan expiloto de Avianca cuando pretendía ingresar al país 490.000 euros

Blu Radio conoció la historia de Carlos Hernando López Cano, un expiloto de la aerolínea Avianca quien el pasado viernes 27 de julio llegó a Colombia procedente de Madrid y con destino a Medellín.

En su escala en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, la Policía Fiscal y Aduanera, y la DIAN, descubrieron que López Cano tenía dos maletas de doble fondo, en donde escondía 490.000 euros.

De inmediato, el hombre fue capturado y presentado ante la juez 24 municipal con función de control de garantizas de Bogotá.

Según López Cano, el dinero era producto de la venta de una propiedad suya en España que había comprado como resultado de sus años de trabajo en Avianca.

Pese a que, según las autoridades, esta versión no tuvo suficiente sustento, la juez decidió dejarlo libre por considerar que posee arraigo, dada la residencia de sus hijos y su esposa en Colombia, el hecho de que no tiene antecedentes judiciales y que, según la juez, no representa un peligro para la sociedad.

El piloto está libre, pero vinculado a la investigación que continúa en la Policía Fiscal y Aduanera para determinar el origen de los euros.

