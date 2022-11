¿Cómo funciona la pensión para las víctimas del conflicto?

El abogado Alejandro Gómez explicó en BLU al Derecho la decisión de la Corte sobre la pensión para las víctimas del conflicto armado en el país.



“La Corte indicó que Colpensiones debe pagar la pensión a las víctimas del conflicto armado en Colombia”, dijo.



Asimismo, dijo que la Corte le reconoce la pensión a una persona que haya sido víctima de algún tipo de acción que haya afectado su integridad y la de su familia en el marco del conflicto bélico en el país.



Explicó que esta pensión es una “prestación de naturaleza particular que se ha creado con el fin de mitigar los impactos de la violencia ocasionados en medio del conflicto armado interno”.



Finalmente, aseveró que los requisitos específicos para poder acceder a dicha pensión son:



-Tener acreditada la condición de víctima a partir de lo que ha establecido la ley.



-Haber sufrido y tener calificada una pérdida de capacidad laboral igual o superior al 50%.



-No tener posibilidad de acceso a otro tipo de pensión.



-No pertenecer al régimen contributivo de salud.



Finalmente, Gómez aclaró que, por tratarse de una pensión especial, no se exige como requisito que la persona haya realizado aportes al sistema de seguridad social.



*Escuche la explicación completa en el audio adjunto.