Condenan a empresario por millonaria estafa con 'Casa Gacha': le darán casa por cárcel

Un caso de delincuencia de cuello blanco mantiene expectantes a los círculos empresariales y judiciales de Bogotá. Involucra a Isaac Mildenberg Martahaim, un conocido empresario alemán en Bogotá y Cartagena.

Mildenberg, junto a su esposa Janin Posner de Mildenberg, está siendo juzgado por el delito de estafa agravada. La Fiscalía les acusa de haber engañado al empresario Marco León Bibas, su tío político, en operaciones que suman más de once millones de dólares, o más de 41.800 millones de pesos.

Este caso ha derivado en una medida de aseguramiento de prisión domiciliaria para Mildenberg desde junio de 2020, ratificada en marzo de 2025. La acusación central apunta a un falso proyecto inmobiliario en la emblemática “Casa Gacha”, antigua mansión del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en Bogotá. Para la Fiscalía, fue una maniobra fraudulenta para captar inversiones.

Marco Bibas, la víctima principal, relata haber entregado USD 5,2 millones para adquirir el 8 % de un desarrollo en la “Casa Gacha”. Pero, según la Fiscalía, este predio, ahora sede de la embajada China, nunca perteneció a los Mildenberg. El proyecto incluía un complejo hotelero y un centro comercial. Curiosamente, Mildenberg había intentado adquirir el inmueble antes, alegando un pago de 13.800 millones de pesos que le habrían devuelto.

Más denuncias por proyectos ficticios y fraude internacional

A la acusación de la “Casa Gacha” se suman un préstamo de USD 4 millones sin retorno, y una inversión de USD 2 millones en el proyecto “Bridge Point–Puerto Seco” en Cartagena. Este último, valorado en USD 100 millones y con promesa de un 10 % de rendimiento, tampoco se concretó. La cuantía total que Bibas alega tener “embolatada” con Mildenberg asciende a los USD 11,2 millones.

La defensa de Mildenberg, sin embargo, insiste en que no fue estafa, sino un “problema familiar”, y califica la denuncia de “temeraria”. Argumentan que los proyectos sí existían y tuvieron avances significativos, con inversiones de casi 43.000 millones de pesos en Cartagena. Además, señalan que el inmueble del proyecto cartagenero estaba a nombre de People First National Canchares INC.

La arquitecta Marcela Pascual, testigo clave, ha declarado que las iniciativas eran reales, con diseños y trámites. La defensa recalca que Mildenberg firmó una “promesa incondicional de pago” y que “ningún estafador reconoce su responsabilidad frente a sus obligaciones”.

Sin embargo, la Fiscalía ha sido contundente al señalar que no existe prueba verificable de la ejecución de los proyectos o la destinación de los recursos, calificando la operación como intencionada para aparentar legalidad y cometer fraude. El juicio sigue en curso, y la próxima sesión está programada para el 19 de agosto de 2025, con el testimonio del abogado Néstor Raúl Lozano Bernal.

Recientemente, en noviembre de 2024, se sumó una denuncia por tentativa de estafa agravada y falsedad en documento privado por una operación fraudulenta frustrada en un banco europeo. Allí, Mildenberg habría intentado simular un acuerdo por 3.500 millones de euros con documentación falsa. La Fiscalía colombiana investiga el caso por su alcance transnacional. Los litigios del empresario son amplios, incluyendo una disputa de más de 30 años con la banca nacional.