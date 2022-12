Congresistas que aprobaron Ley antitaurina aseguran que no hay ningún ‘mico’

Insistieron en que se debe favorecer no solo los intereses de los antitaurinos, sino de los animalistas, en general.



El representante Óscar Ospina, autor de la proposición que incluye la eliminación de peleas de gallos, corralejas y coleo en la ley antitaurina, dijo que Sí se puede tramitar el proyecto de esta manera y que lo único necesario es modificar el nombre.



"¿Por qué va a tener inhabilidad o va a ser inconstitucional? Si se va a eliminar una excepción, pues que se quiten de una vez las otras excepciones. Toca entonces cambiarle el título, no vamos a ir partes por partecitas. A uno como legislador le queda la sensación de que están haciendo favores solo a unos y no va a ser así", dijo Ospina.



El congresista aseguró que es falso que la inclusión de las otras tres prácticas afecte el caminar de la iniciativa en el Congreso, o que le dé ilegitimidad ante la Corte.