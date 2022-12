Controversia por decisión de Corte de negar libertad a guerrillero extraditable

El alto tribunal decidió negarle la libertad condicionada a Santos Román Narváez Ansazoy hasta tanto el Alto Comisionado para la Paz y el Ministerio de Justicia certifiquen que Narváez pertenece al grupo guerrillero de las Farc y se encuentra en la lista suministrada por este grupo armado al Gobierno.

Además, la Corte pide a la Fiscalía que informe si se adelanta alguna investigación contra el guerrillero relacionada con su pertenencia a las Farc.

Es de señalar, que al igual que Julio Enrique Lemos, alias ‘Nader’, Santos Román Narváez se encuentra pedido en extradición por el Tribunal del Distrito Sur de Florida desde el 28 de julio del año pasado.

Sin embargo, la Corte aseguró que “la petición de libertad condicionada no es procedente en el trámite de extradición” considerando que hasta el momento el guerrillero no está vinculado a la JEP, y que a pesar de que ya firmó el acta de compromiso ante la Secretaria Ejecutiva de esta Jurisdicción, el documento aún no está aprobado por ningún funcionario del Gobierno.

Por lo anterior, la Sala de Casación Penal consideró que a Narváez Ansazoy no se le podía dar el mismo tratamiento que a alias ‘Nader’ debido a que este si se encontraba vinculado a la Jurisdicción Especial para la Paz y ya estaba cumpliendo su pena en una de las zonas veredales.

Finalmente, cabe recordar que se espera que este miércoles la Corte Suprema de Justicia responda al reclamo del embajador Kevin Whitaker, quien a través de una carta cuestionó la libertad otorgada al guerrillero Julio Enrique Lemos y afirma que el hombre es “sumamente violento y criminal”.